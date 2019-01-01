دي ليخت يجبر إدارة يوفنتوس على وضع شرط جزائي

تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت مع يوفنتوس

طلب ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، من إدارة يوفنتوس الحصول على شرط جزائي في عقده رغم أنّ الأمر غير إلزامي في الدوري الإيطالي.

دي ليخت وصل إلى تورينو مساء أمس، الثلاثاء، تمهيدًا للانضمام إلى البيانكونيري.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أنّ دي ليخت سوف يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 150 مليون يورو على أن يتم تفعيله في صيف 2022.

وسوف يحصل اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات ولن يستطيع الرحيل خلال أول 3 مواسم مع البيانكونيري سوى بالتفاوض المباشر لغياب الشرط الجزائي.

دي ليخت سوف يحصل على راتب سنوي يصل إلى 7.5 مليون يورو وقد يصل إلى 12 مليون يورو باحتساب المكافآت والحوافز.

جدير بالذكر أنّ برشلونة وباريس سان جيرمان حاولا التعاقد مع دي ليخت خلال الصيف الجاري لكن اللاعب فضّل ارتداء قميص يوفنتوس.