دي لا فوينتي يصدم معسكر إسبانيا بقرار مفاجىء تجاه ويليامز ويامال!

خطوة غير متوقعة

يعتبر لامين يامال ونيكو ويليامز هما الثنائي الأكثر تأثيرًا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، لذلك يفضل المدرب لويس دي لا فوينتي التعامل معهما بحذر.

يامال الذي تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول في برشلونة، أبهر جميع المتابعين في اليورو خلال مرحلة دور المجموعات، ووصل إلى أقصى مراحل التألق ضد جورجيا في دور الـ16، ونفس الأمر بالنسبة لنيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، الذي أصبح هدفًا لكبار أوروبا بعد مستواه في المسابقة.

موقع "ريليفو" الإسباني، قال إن دي لا فوينتي يفضل التعامل بحذر شديد مع يامال وويليامز، وقرر منحهما راحة استثنائية قبل المواجهة المنتظرة أمام ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور في دور الثمانية.

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وأشار إلى أن مدرب إسبانيا يدرك جيدًا المرحلة السنية لويليامز ويامال، حيث يبلغ كل منهما 21 سنة و16 على التوالي، لذلك يتعامل بحذر شديد مع لياقتهما البدنية، خاصة بعد الموسم الشاق الذي خاضه كل منهما على مستوى الأندية.

وأوضح الموقع أنه كانت هناك حالة من الصدمة بسبب غياب الثنائي بالإضافة لكل من إيمريك لابورت وفابيان رويز عن التدريبات الجماعية لإسبانيا، قبل 3 أيام فقط من مباراة ألمانيا.

ومع ذلك لا يوجد أي سبب يدعو للقلق، لأن دي لا فوينتي وطاقمه التدريبي قرروا اتخاذ احتياطات إضافية لتجهيز الرباعي للعب ضد المانشافت، ولن يغيب أي منهم إلا في حالة حدوث انتكاسة بدنية في اللحظات الأخيرة.