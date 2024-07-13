دي لا فوينتي: جافي هو اللاعب رقم 27 وأثق في الجميع

جافي اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا قبل نهائي اليورو...

شدد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، على أهمية جافي، بالنسبة لمنتخب بلاده وأنه يعتقد أن لاعب برشلونة، هو اللاعب رقم 27 في قائمة اللاروخا، المشاركة في بطولة يورو 2024، ولكنه يغيب بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره الإنجليزي، في نهائي بطولة اليورو، مساء يوم غد الأحد على الملعب الأولمبي، في العاصمة الألمانية برلين.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا سعيد بالتواجد في النهائي الأوروبي، المباراة امام إنجلترا ستكون متكافئة وتنافسية للغاية، الجميع يعلم أن تلك المباريات تعتمد على أدق التفاصيل، الفريق الذي يرتكب أقل عدد من الأخطاء هو من يكسب".

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وتابع: "لا يوجد فريق مرشح للفوز باللقب غدًا، نحن هادئون ونعلم أننا إذا لم نلعب بمستوانا ولم نكن في قمة تركيزنا سنخسر اللقب، ولكن فريقي قادر على فعل ذلك مع احترامي لكافة المنافسين".

وعن لاعبي اللاروخا المصابين، قال المدرب: "أتوجه بالشكر لكافة اللاعبين، والمصابين قدموا عملًا رائعًا بيدري وأيوزي بيريز، لن يكونا قادرين على التواجد معنا في الغد، بينما سيتواجد جافي لدعم الفريق هو اللاعب رقم 27 معنا".