دي كانيو: إيكاردي غير منضبط ويُناسب باريس سان جيرمان

انتقادات لاذعة لإيكاردي وإدارة باريس سان جيرمان

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

عاد نجم كرة القدم في تسعينات القرن الماضي باولو دي كانيو، لإثارة الجدل بتصريحات صادمة للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، واصفًا إياه باللاعب غير المنضبط.

وبالغ المهاجم الذي كان مُلقبًا "بالفاشي"، في انتقاد مهاجم الإنتر السابق، وذلك لانصياعه لزوجته واندا نارا، التي تسببت في تدمير تجربته الرائعة مع الأفاعي.

ولم يكتف دي كانيو بجلد مهاجم سامبدوريا السابق، بل وجه بصلته لنادي باريس سان جيرمان ومجلس إدارته، لاعتقاده بأن أثرياء عاصمة الضوء، المكان المناسب للاعبين غير المنضبطين.

وقال لشبكة "إل ماتينو". "لماذا أراد أنشيلوتي شخصًا مثل إيكاردي لم يقدر على الاعتذار لرفاقه في الفريق على تصريحات زوجته, ومن الناحية الفنية، أنشيلوتي بحاجة إلى مهاجم مثل ميرتينز. بالنسبة لإيكاردي، يُسجل فقط عندما تكون معه الكرة داخل منطقة الجزاء".

وعن تواجد إيكاري مع باريس سان جيرمان قال "لا عجب أبدًا لأن النادي الباريسي هو مكان الهبوط الطبيعي للاعبين غير المنضبطين".

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وجاءت انتقادات دي كانيو اللاذعة، قبل أيام قليلة من استعداد إيكاردي لتسجيل ظهوره الأول مع باريس في مواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي، وذلك بعد خروجه من الإنتر على سبيل الإعارة، مع احتفاظ "إلبي إس جي" بحق الشراء بعقد دائم، وذلك مقابل دفع حوالي 70 مليون يورو قبل انتهاء مدة الإعارة.