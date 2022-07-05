دي فرانشيسكو يحسم موقفه من تدريب منتخب مصر

المدرب الإيطالي تلقى عرضًا لخلافة كارلوس كيروش

حسم الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو موقفه من تدريب منتخب مصر، وذلك بعد تلقيه عرضًا لخلافة إيهاب جلال الذي رحل عن الفراعنة بعد أقل من شهر من تعيينه خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

المنتخب المصري خسر مع كيروش نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال، وعاد ليخسر أمام نفس المنتخب مواجهة التصفيات الحاسمة للصعود إلى مونديال قطر، ليُقرر الاتحاد عدم تجديد عقده والتعاقد مع المصري إيهاب جلال والذي تمت إقالته بعد مباراتين فقط إثر الخسارة الصادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

اقرأ أيضًا | مدير سيتي التنفيذي: جوارديولا سيدرب في إيطاليا

صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أفادت أن دي فرانشيسكو تلقى بالفعل عرضًا لتدريب المنتخب المصري، ورغم أنه لا يُدرب أي نادٍ حاليًا ورغم تجاربه غير الناجحة الأخيرة إلا أنه لا يبدو مرحبًا بفكرة الرحيل عن إيطاليا والانتقال إلى مصر.

الصحيفة أوضحت أن دي فرانشيسكو الذي مازال مرتبطًا بعقد مع فيرونا أغلق الباب في وجه العرض المصري لرغبته البقاء في بلاده وتدريب أحد أندية الدوري الإيطالي.

يُشار إلى أن صاحب الـ52 عامًا حظي بتجربة مثيرة للإعجاب مع ساسولوو مما قاده لتدريب روما صيف 2017 لكنه أقيل من منصبه في مارس 2019، وقد عمل بعدها مع سامبدوريا وكالياري وفيرونا إلا أنه لم يبق طويلًا مع أي منهم لسوء الأداء والنتائج.

التقارير الصحفية الأخيرة أكدت أن الاتحاد المصري لكرة القدم يقوم حاليًا بتصفية قائمة تضم 18 مدربًا إلى أخرى مصغرة تضم 5 مدربين للتعاقد مع أحدهم لقيادة المنتخب في الفترة القادمة.