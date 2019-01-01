دي فرانشيسكو: روما سيقودني للجنون، كنا محظوظين بالتعادل!

تصريحات المدرب الغاضب بعد التعادل مع أتالانتا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أدلى أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما بتصريحات غاضبة للغاية عقب تعادل فريقه مع أتالانتا في الجولة الـ21 للدوري الإيطالي.

روما قدم شوطًا أول ممتاز أمام أتالانتا في ملعب أتليتي دي آدزوري أنهاه لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه في المقابل لعب بشكل كارثي في الشوط الثاني ليخرج من اللقاء متعادلًا 3-3 وقد أهدر منافسه ركلة جزاء وعدد من الفرص الخطيرة جدًا.

المدرب تحدث عقب اللقاء منتقدًا بشدة عقلية لاعبيه وعدم ثبات مستواهم خلال المباراة، مضيفًا لقناة سبورت إيتاليا "الفريق اتخذ القرارات السليمة ولعب بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول، كنا نعلم أن أتالانتا سيهاجم بعدد كبير من لاعبيه ويترك المساحات خلفه".

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"المشكلة الوحيدة أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث لنا بها هذا، من غير المعقول أن نرى فريق بنفس اللاعبين يُقدم أداءً مختلفًا خلال شوطي المباراة. من الواضح أن المشاكل الذهنية للفريق مازال موجودة بقوة وأن علينا الكثير من العمل على الجانب النفسي. لا يُمكنك أن تفرط بالتقدم 3-0 بتلك الطريقة، ويُمكن القول أننا كنا محظوظين بالخروج بالتعادل".

واصل مدرب ساسولو السابق "الفريق أظهر قدرته على الحفاظ على النسق مرتفع واختيار وقت التمرير المناسب والتمرير خلف دفاعهم بامتياز، لكن حين تفقد الكرة وتمنحهم إياها، كما فعلنا في الشوط الثاني، أتالانتا سيقتلك، وقد فعلوا".

أتم "كل التهنئة لأتالانتا، لكن كل اللوم لنا أيضًا لخسارة التقدم 3-0. افتقاد هذا الفريق للثبات في المستوى حتى خلال المباراة الواحدة سيقودني للجنون. الصراغ بغضب على جاستن كلويفرت؟ أريد المزيد من اللاعبين، أريد منهم الدفاع حين تكون هناك حاجة لهذا، وأن يُسببوا الضرر للمنافس حين يمتلكوا الكرة ويتقدمون للهجوم".