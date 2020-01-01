دي روسي: منتقدو ميسي ليسوا رجالًا!

تصريحات عنيفة للغاية من أسطورة الكرة الإيطالية..

شنّ دانييلي دي روسي، أسطورة روما، هجومًا حادًا على كل المنتقدين للأسطورة ليونيل ميسي، بل وذهب إلى نعتهم بأنهم "ليسوا رجالًا" مشددًا على القيمة الفنية الاستثنائية لنجم برشلونة.

دي روسي أشهر اعتزاله لكرة القدم بعد فترة غير ناجحة قضاها في بوكا جونيورز اتسمت بالإصابات، وبالنسبة له فإن أغرب ما واجهه هناك كان التقليل من ميسي.

وتكثر المقارنات في الأرجنتين بين الأسطورة دييجو آرماندو مارادونا وميسي، باعتبار أن الأول تمكن من جلب لقب كأس العالم لبلاد الفضة، بينما فشل الليو في تحقيق أي إنجاز على الصعيد الدولي.

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دي روسي في تصريحات إعلامية قال "إذا قلت في إيطاليا أن في الأرجنتين يصفون ميسي بالبارد، حقًا سيضحكون!".

"هناك بعض الناس الذين يمكنهم قول أن ميسي بارد من خلف شاشات الكمبيوتر، بينما هم في أرض الواقع ليسوا رجالًا بالقدر الكافي ليطلبوا من زوجاتهم التحكم في التلفزيون وتغيير القنوات!"

كما أضاف "ثم يصفون لاعبًا أحرز أكثر من ألف هدف في حياته أنه بارد! يا إلهي ما هذا؟"

وأردف "لقد خسر نهائيين لبطولة كوبا أمريكا بركلات الترجيح، بينما أنا بطل العالم بركلات الترجيح، إنه بارد في الأرجنتين بينما أنا بطل مع زملائي للفوز بكأس العالم 2006".

"وما هو الفارق؟ 5 سم! أود أن يضع الجميع في اعتبارهم أنه في الكثير من الأحيان ميسي من يحمل فريقه بأكمله على ظهره."

"لا توجد كلمات أخرى لشرحه، لقد نفذت حقًا. هناك لاعبون آخرون جيدون مثل رونالدو، حيث تتم المقارنة بينهم وبين ميسي اعتمادًا على الأرقام والألقاب، لكن السؤال هُنا حول المتعة، أنا أحب رؤية ميسي."

وأتم "مشاركة الملعب مع ميسي أمر مثير للغاية، قبل المباراة نظر زملائي له بعين الإعجاب وقد حدث لي ذلك أيضًا، حاولت ألا أظهر مشاعري ولا ضعفي أمام هذا اللاعب الرائع، عندما تقطع الكرة من ميسي، إنه أمر يمنحك نكهة مختلفة عن قطعك للكرة من أي حمار آخر!".

الجدير بالذكر أن الصحف الإيطالية قد ربطت دي روسي بالانخراط في مجال التدريب في الفترة المقبلة، إذ أن الدولي الإيطالي يُعد أحد المرشحين لتولي تدريب فيورنتينا في الموسم الجديد.