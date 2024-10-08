"دي روسي تواصل معي" .. كوليبالي يكشف دوره في انتقال سعود عبدالحميد إلى روما: أعلم أن الأمر صعب على جمهور الهلال

المدافع السنغالي لعب من قبل ثمانية مواسم في إيطاليا .. فما دوره في رحيل سعود عن الهلال نحو روما؟

كشف السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، عن دوره في انتقال زميله سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي، مؤكدًا أنها كانت خطوة صعبة عليه كما هو الحال بالنسبة لجماهير الزعيم.

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صاحب الـ25 عامًا رحل عن الزعيم الصيف الماضي مفضلًا الانتقال للذئاب رغم بقاء موسم وحيد في عقده مع القلعة الزرقاء، وهي الخطوة التي أغضبت الجماهير في ظل البطولات الكثيرة التي ينافس عليها الهلال الموسم الجاري وأهمية سعود كأحد الركائز الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم.

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لكن كوليبالي يدعم تلك الخطوة تمامًا، مشددًا على أن عبدالحميد يمتلك كل الإمكانيات ليثبت أنه لاعب عظيم، كاشفًا عن دوره في إقناع دانييلي دي روسي؛ المدير الفني السابق لروما، به.

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وقال المدافع السنغالي خلال حوار مع الإعلامي أحمد العجلان: "عندما رأيت احتراف سعود في روما، كان الأمر طبيعيًا تمامًا بالنسبة لي، هو لاعب قوي جدًا في المواجهات الفردية ومن الناحية التكتيكية، وتطور كثيرًا مؤخرًا".

وأضاف: "خلال فترة المفاوضات، اتصل بي دي روسي (مدرب روما المقال مؤخرًا)، ليسألني عن سعود، لقد أخبرته بكل الأشياء الجيدة عنه، لأنه لاعب مهم جدًا وقوي للغاية".

كوليبالي تابع: "سعود بالنسبة لي بمثابة أخ صغير، كما تعلمون حتى اليوم نرسل رسائل لبعضنا البعض كثيرًا، كي أطمئن عليه، أنا أعرف إيطاليا جيدًا، أعرف الجميع في روما، وإذا كان سعود في حاجة إليّ، سأعاونه دائمًا، لأنه شخص يستحق ذلك".

واختتم: "أعلم أن الأمر كان صعبًا على جمهور الهلال، رحيله كذلك صعب عليّ شخصيًا، فهو من لعبت معه طوال الوقت وأحبه وأقدره، وأعتقد أنه سيحظى بساعات ذهبية في روما، هو يستحق أن يظهر على الساحة، وهو يعرف ذلك، أعتقد أنه سيكون جزءًا من مستقبل السعودية، خاصةً في كأس العالم 2026، لذا أنا سعيد من أجله وإن كنت أتمنى أن يبقى في الهلال".

كولي سبق أن خاض تجربة احترافية لمدة ثمانية مواسم في الدوري الإيطالي، ممثلًا نابولي، قبل أن يرحل في صيف 2022 نحو تشيلسي ومنه للهلال في صيف 2023.

يذكر أن سعود شارك في مباراتين فقط مع روما حتى الآن، كلتاهما في الدوري الأوروبي؛ أمام أتلتيك بيلباو الإسباني (19 دقيقة) ثم في مواجهة إلفسبورج السويدي (65 دقيقة) وهي المباراة التي شهدت أول مشاركة أساسية له.