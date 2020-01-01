دي روسي سيترك بوكا جونيورز ويعتزل كرة القدم

مفاجأة لم تكن متوقعة...

تحدثت شائعات عن اقتراب دانيلي دي روسي من الرحيل عن فريقه بوكا جونيورز وإعلان اعتزاله كرة القدم.

وانضم دي روسي إلى الفريق الأرجنتيني في الصيف الماضي قادمًا من روما، وشارك معهم في أربع مباريات فقط سجل هدفًا وحيدًا خلالهم.

عقد الدولي الإيطالي يمتد حتى صيف 2020، لكن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لدي روسي هناك وقرر بالفعل أن يُغادر قبل نهاية عقده.

وعلى الرغم من ارتباط صاحب الـ36 عامًا بعدد من الأندية في أوروبا وأمريكا، لكن المفاجأة كانت ما قاله الصحفي الشهير جيانلوكا دي ماوريزيو أن دي روسي قرر تعليق حذائه.

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الإصابات كانت كثيرة لدي روسي منذ أن ترك روما مما جعله خارج حسابات البوكا، وربطته الصحافة في الساعات الأخيرة بالإشراف على تدريب فريق الشباب في ناديه العاصمي.

622 مباراة خاضها دي روسي في مسيرته الكروية وحقق خلالها 122 فوزًا جميعهم بقميص روما، الذي ارتداه منذ 2022 وحتى الصيف الماضي.

الجدير بالذكر أن إدارة بوكا جونيورز أكدت في أكثر من مناسبة على أن دي روسي سيستمر حتى نهاية عقده، آخرها حديث المدرب ميجيل روسو الذي شدد فيه على أن الإيطالي من ضمن خططه للمرحلة المقبلة.