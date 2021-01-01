دي خيا يسبب صداعاً في مانشستر بسبب استبعاده

ثورة في حراسة مرمى الشياطين الحمر

تحدثت تقارير في إنجلترا عن ثورة على صعيد حراسة مرمى مانشستر يونايتد عبر التخلص من الثنائي الحالي والسبب هو الإسباني دافيد دي خيا.

ومنذ رحيله قبل أسابيع لإسبانيا من أجل مولودته وأصبح هندرسون الحارس الأساسي للشيطاين الحمر رغم تأكيدات أولي جونار سولشاير بامتلاكه حارسين أساسيين.

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وذكرت "MEN" أن سولشاير كان اتخذ قراره بإشراك هندرسون أساسياً منذ نوفمبر الماضي، ولكن غضب دي خيا تسبب في تأجيل القرار.

الموضوع بحسب التقرير تكرر في فبراير الماضي قبل لقاء تشيلسي حين أراد المدير الفني الاعتماد على هندرسون ولكن تراجع وأشرك الإسباني الذي حافظ على نظافة شباكه في اللقاء هذا والتالي أمام وست بروميتش.

اختيار دي خيا أفضل لاعب في لقاء تشيلسي من الجماهير انعكس على قرارات المدير الفني النرويجي بحسب التقرير رغم أن قطاع عريض من لاعبي الفريق يشعرون بأحقية هندرسون.

مدرب حراس المرمى في مانشستر ريتشارد هارتيس هو الآخر شعر بحساسية الموقف كما نقل التقرير واشتكى للجهاز الفني بسبب عدم معرفته كيف ينقل للإسباني أن نظيره الإنجليزي بدأ قبله التحضير للموسم.

التقرير أشار إلى أن هندرسون قد يطلب الرحيل الصيف المقبل إذا علم بأنه سيستمر في دوره كحارس بديل الموسم المقبل ولن يتم تثبيته كأساسي.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد يفكر في التضحية بسيرخيو روميرو وحارس من الثنائي الموسم المقبل وضم حارس جديد لدعم المركز.