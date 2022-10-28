دي خيا خارجها وثنائي مدريدي فقط .. 55 لاعبًا في القائمة الأولية لإسبانيا في كأس العالم!

لويس إنريكي يعلن عن قائمة من 55 لاعبًا لكأس العالم قطر 2022.

استقر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على قائمة أولية من 55 لاعبًا من أجل المشاركة في كأس العالم القادم في قطر ٢٠٢٢.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن القائمة ستشهد عودة سيرخيو راموس نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

كما شهدت القائمة وجود ثنائي فقط من ريال مدريد هما دانييل كارباخال وماركو أسينسيو، في المقبل ظهرت مجموعة كبيرة من نجوم برشلونة.

ومن المقرر أن يتم تخفيض القائمة إلى 26 لاعبًا بحلول منتصف شهر نوفمبر حيث ستكون تلك هي القائمة النهائية للفريق.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلعب في مجموعة واحدة رفقة كوستاريكا وألمانيا واليابان، وتبدأ المنافسة في البطولة من يوم 23 نوفمبر.