دي خيا: أصبحت قائدًا.. وهكذا أساعد تين هاج في غرفة ملابس مانشستر يونايتد

الحارس الإسباني يوضح الفارق الذي حدث عليه في مسيرته داخل أولد ترافورد

تحدث الإسباني ديفيد دي خيا عن دوره القيادي في غرفة ملابس مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أنه يقوم بمساعدة المدرب الهولندي إريك تين هاج في مسألة استقبال اللاعبين الجدد داخل النادي.

وقال دي خيا في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية للنادي: "حين أتيت إلى هنا منذ 10 أعوام، كنت خجولًا للغاية، لقد احتجت جهدًا كبيرًا للانصهار داخل غرف الملابس".

وأضاف: "الآن أصبحت أستطيع تمهيد الأرض للقادمين إلى النادي، أعرف ما يشعر به القادمون جدد، الدوري مختلف، كرة القدم مختلفة، الأجواء مختلفة".

وأردف: "كرة القدم اختلفت كثيرًا في هذه السنوات العشرة، كان الأمر فيما مضى أكثر صعوبة".