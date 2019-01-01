دي تشيليو: سننتقم من لاتسيو في السوبر الإيطالي

مدافع يوفنتوس يتوعد لاتسيو بعد الهزيمة بثلاثية

حذر ماتيا دي تشيليو، لاعب يوفنتوس الإيطالي فريق لاتسيو من انتقام السيدة العجوز في بطولة السوبر الإيطالي، على الخسارة الأخيرة بين الفريقين.

وخسر يوفنتوس من لاتسيو، بثلاثة أهداف في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، على ملعب الأوليمبكو في العاصمة روما.

وقال دي تشيليو في تصريحات صحفية: "المنافسة على لقب السكوديتو هذا الموسم قوية مع لاتسيو وإنتر، ولكن في يوفنتوس لن يتعامل بتهاون مع الهزيمة الأخيرة".

وواصل: "إنتر ولاتسيو كلاهما في حالة رائعة، نحن سنسعى إلى الانتقام من لاتسيو في السوبر الإيطالي".

وحول الفترة القادمة ليوفنتوس، قال صاحب الـ 27 عاماً: "لدينا مباراة صعبة أمام أودينيزي، ولكن إذا قمنا بأدوارنا بشكل صحيح، فسنحصل على النقاط الثلاث".

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جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر إنتر الدوري بـ 38 نقطة.