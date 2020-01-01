دي بروين يقترب من تحطيم رقم جديد لهنري

بعد تحطيم أجويرو لرقم تييري هنري في التسجيل، هل يحطمه دي بروين في الصناعة؟

اقترب صانع الألعاب الدولي البلجيكي ونجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين من تحطيم رقم قياسي جديد لأسطورة أرسنال تييري هنري.

وكان سيرخيو أجويرو قد حطم رقم المهاجم الفرنسي السابق للجانرز مساء أمس حين سجل هاتريك في شباك أستون فيلا، ليصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلًا للأهداف في تاريخ البريميرليج.

وفي المباراة ذاتها والتي انتهت بستة أهداف مقابل هدف واحد، وبعد صناعته للهدف الأول، بات دي بروين مهددًا حقيقيًا لرقم جديد لهنري ظل صامدًا منذ موسم 2002/2003.

وحينها نجح الغزال الفرنسي في صناعة 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز كأكثر لاعب يصنع أهدافًا في البطولة خلال موسم واحد.

وفي الوقت الحالي، ومع تبقي 16 مباراة كاملة على نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو دي بروين على بعد 6 أهداف فقط من هذا الرقم.

ويمتلك كيفين دي بروين في الوقت الحالي 14 هدفًا على مستوى الصناعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم متفوقًا على الجميع.

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يذكر أن كيفين دي بروين كان قريبًا من معادلة العديد من الأرقام خلال الموسمين الأخيرين قبل أن يتعرض للإصابة في كلا الموسمين.