دي بروين يحقق رقمًا تاريخيًا في صناعة الأهداف بالبريميرليج

كيفين دي بروين أول لاعب يتجاوز الـ 15 هدفًا من حيث الصناعة في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي الممتاز

.واصل متوسط الميدان الدولي البلجيكي صناعة الأرقام القياسية بعدما صنع هدفًا مميزًا اليوم في المباراة التي جمعت بين فريقه مانشستر سيتي ومضيفه شيفلد يونايتد

وحقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا وهامًا على حساب مضيفه شيفلد يونايتد بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أجويرو المباراة بديلًا في مقابل الدفع بجابرييل جيسوس كأساسي، لذا لم تجد عرضيات كيفين دي بروين الرأس الذهبية والأقدام التي تفهمها دائمًا وتحولها في الشباك بسهولة.

وبعد دخول المهاجم الأرجنتيني بـ 6 دقائق فقط، وبحلول الدقيقة الثالثة والسبعين، واصل سيرخيو أجويرو سجل أهدافه المتتالية والتألق في عام 2020 ليسجل هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي، مترجمًا عرضية مثالية معتادة من كيفين دي بروين.

وبهذا الهدف، وصل دي بروين إلى الأسيست رقم 15 له هذا الموسم، ليواصل الابتعاد عن الجميع من حيث صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليس ذلك فقط، بل أن كيفين دي بروين حقق رقمًا جديدًا بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج ينجح في صناعة 15 هدفًا أو أكثر في 3 مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي

جوارديولا يهاجم الاتحاد الإنجليزي بسبب إصابة راشفورد وكين

يذكر أن كيفين دي بروين قد تعرض لإصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة في الموسمين الأخيرين، لولاها لسنحت له الفرصة في تجاوز هذه الأرقام وكتابة تاريخ آخر..