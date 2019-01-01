دي بروين يحذر ليفربول من تكرار سيناريو الموسم الماضي

كيفين دي بروين يتحدث عن المنافسة على البريميرليج بين ليفربول ومانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حذر النجم البلجيكي كيفين دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي من تكرار سيناريو العام الماضي بالنسبة لليفربول فيما يتعلق بالمنافسة على البريميرليج.

وكان مانشستر سيتي قد تعادل أمام توتنهام في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من نورويتش سيتي في الجولة الماضية، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول إلى 5 نقاط بعد مرور 5 جولات فقط.

وحول ذلك، قال دي بروين إن ذلك لا يعني شيئًا في بداية الموسم، خاصة وأن المنافسة على اللقب تمر بالعديد من التقلبات على مدار الجولات الثمانية والثلاثين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "في الموسم الماضي وصل الفارق بيننا وبين ليفربول إلى 7 نقاط، وفي نهاية الموسم حسمنا اللقب، الضغط في إنجلترا من الممكن أن يفعل أي شيء"

وتابع: "لا زال أمامنا 33 جولة هي التي ستحسم اللقب، الجميع معرض للخسارة خاصة مع ضغط المباريات المحلية والأوروبية، نحن سنلعب حتى الجولة الأخيرة ولن نستسلم"

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يذكر أن ليفربول قد خسر سباق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي، بعدما جمع الريدز 97 نقطة، مقابل 98 نقطة للسيتي.