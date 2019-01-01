دي بروين: مبادئ جوارديولا سبيل السيتي لمنافسة ليفربول

يؤمن بمدربه للغاية..

طالب كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، بأن يستمر فريقه على نفس مبادئ وأفكار مدربه بيب جوارديولا، مُعتبرًا أن ذلك سيكون السبيل الوحيد للاستمرار في منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السيتي قد تغلب على ليستر سيتي الوصيف بثلاثية، ليُقلص الفارق بينه وبين ليفربول مؤقتًا لـ11 نقطة إلى حين خوض الريدز مباراتهم المؤجلة بسبب المشاركة بكأس العالم للأندية، أمام وست هام.

هذا النصر الكبير للسيتيزنز جعل جوارديولا يخرج ويُعرب عن سعادته بلاعبيه ويشكرهم على ثقتهم به واستمرارهم خلفه، مما دعا دي بروين لأن يخرج هو الآخر ويؤكد أن الفيلسوف الإسباني يحظى بثقة الجميع في ملعب الاتحاد.

دي بروين في تصريحات للصحافة قال "نحتاج إلى أن نتعامل بطريقة المباراة تل والأخرى، لقط فقدنا بعض النقاط في مسيرتنا هذا الموسم، لكنني أظن أن كانت لدينا ردة فعل جيدة في كل مرة، استمرينا في طريقتنا وقدّمنا كرة قدم جيدة.".

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كما أضاف "هذه هي طريقتنا للمضي قدمًا، هذه هي الطريقة التي لعبنا بها أربعة مواسم مع جوارديولا ولن تتغير أبدًا، نحن نعمل بجد ونكرس كل ما لدينا من أجل أن نستمر بوضعنا، وإذا ما كانت هذه هي طريقتنا في الكرة، فإن الناس سوف تستمتع أيضًا.".

"نحاول فقط الآن أن نفوز بمباراة تل والأخرى وفي نهاية الموسم سوف نرى ما سيحدث. إذا لم نفز فنحن لم نفز، ولكننا نعمل بكل جد ونلعب بكل قوة في كل يوم وهذه هي الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا."

وعن تألقه في الفترة الأخيرة، حيث سجل الدولي البلجيكي هدفين في شباك أرسنال قبل أن يُبدع أمام ليستر، قال "أعتقد أن كل ما أقوم بعمله أنني أحاول إعطاء المثل لزملائي في الفريق من خلال العمل الجاد وإعطاء الكثير من الطاقة والقتال من أجل الفريق.".

وأردف "بعد ذلك يمكننا أن نقول أن الموهبة والتفاني هما من سينصعان الفارق، هذه هي الطريقة للمضي قدمًا، أول شيء ينبغي علينا فعله هو العمل كفريق وبعد ذلك لدينا الجودة والنوعية لإحداث الفارق.".

وأتم "رياض محرز؟ إنه جيد جدًا فلديه الكثير من الجودة ولذا هو يساعدنا كثيرًا، من الرائع أن يكون لدينا لاعب مثله في الفريق. كل مباراة يشارك فيها يساهم لنا بالإيجاب، أنا سعيد لوجوده معنا.".