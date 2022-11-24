الأخبار المباريات
بلجيكا vs كندا

دي بروينه يهاجم جائزة رجل المباراة في كأس العالم

أحمد الغنام
1:25 م غرينتش+3 24‏/11‏/2022
Kevin De Bruyne Belgium World Cup 2022
نجم منتخب بلجيكا يشن هجومًا عنيفًا على جائزة رجل المباراة في كأس العالم 2022.

شن كيفين دي بروينه نجم منتخب بلجيكا هجومًا عنيفًا على جائزة رجل المباراة في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

دي بروينه حصل على جائزة رجل المباراة في مباراة بلجيكا وكندا، التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات من مونديال قطر، والتي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدف دون رد.

ويرى دي بروينه أنه لم يكن يستحق الحصول على جائزة رجل المباراة في مباراة بلجيكا وكندا، وشن هجومًا على طريقة الفوز بالجائزة.

وقال دي بروينه في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الأمريكية: "لا أعلم لماذا حصلت على تلك الجائزة، ربما السبب في ذلك هو اسمي فقط".

يذكر أن منتخب بلجيكا، وبعد الفوز الصعب على كندا، تصدر ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على كرواتيا والمغرب بفارق نقطتين بعد تعادلهما سلبيًا، ويتذيل منتخب كندا الترتيب بدون رصيد.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)