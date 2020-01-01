دي بروينه يلمح بإمكانية مغادرة مانشستر سيتي

أزمة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات القارية قد تجبره على الرحيل

ألمح كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، إلى إمكانية مغادرة النادي الإنجليزي بسبب حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

مانشستر سيتي حُرم من المشاركة في نسختين من الأبطال بسبب انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف.

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ورغم طعن السيتزنز على القرار، إلا أنّ جائحة كورونا أجلت الحكم النهائي بشأن العقوبة.

وقال دي بروينه في تصريحات لصحيفة HLN: "أنا فقط انتظر، النادي أخبرني أنه سوف يطعن على القرار وأنا واثق بنسبة 100% بعدم وجود أي مخالفات ولذلك انتظر رؤية ما سوف يحدث".

وتابع: "أنا أثق في فريق، وبمجرد أن يصدر القرار الرسمي سوف أراجع كل شيء. عامان دون المشاركة في دوري أبطال أوروبا فترة طويلة للغاية، لو تقلصت لعام واحد فربما يختلف الوضع".

اللاعب أيضًا تحدث عن موقف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من العقوبة بقوله: "أعتقد أنّه مستمر حتى انتهاء عقده مع الفريق، على كل الأحوال، لا أحب أن يكون قراري متعلق فقط بموقف المدرب".

وأردف: "في السنوات الماضية، هناك العديد من الأندية التي تواصلت معي ولكني سعيد في مانشستر سيتي وأنا ألعب لأحد أفضل الفرق في العالم، كما أنّ الكرة في انجلترا مختلفة عن أي فريق آخر".

دي بروينه تطرق للحديث عن استئناف الدوري الإنجليزي بقوله: "أشعر أننا سنعود للتدريبات خلال أسبوعين، كل شيء تم والمباريات سُتقام دون جمهور".

واختتم: "أعتقد أنّ السبب الوحيد لاستئناف الموسم الحالي هو الخوف من الخسائر المالية المتوقعة حال تقرر إلغاء المسابقة، وفي البريميرليج الأمر في غاية الخطورة".