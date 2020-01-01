دي بروينه: وضعنا خطة الفوز على مانشستر يونايتد في 15 دقيقة

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يكشف كيف وضعوا خطة الفوز على مانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

كشف النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن تفاصيل وضع خطة الانتصار الذي حققه فريقه مساء الأمس أمام مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بروينه وأكد خلالها أن الفوز على مانشستر يونايتد استغرق منهم 15 دقيقة من التفكير يوم الأحد الماضي.

وقال دي بروينه: "يوم الأحد جلسنا لمدة 15 دقيقة ووضعنا خطة اللعب أمام مانشستر يونايتد، ولم نتدرب يومها واكتفينا بتدريب صباح الإثنين".

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وأضاف: "لكن هذا لا يعني أنها هي المرة الأولى التي نلعب فيها بتلك الطريقة، لقد فعلناها من قبل أمام كارديف ويونايتد نفسه وضد برشلونة في أول عام".

وأكمل: "عرفنا ما هي نقاط القوة لديهم في الفريق، بعد ذلك حاولنا ألا نقع في الأخطاء التي تجعلهم يستغلون تلك النقاط ضدنا، وقللنا من عدد الأخطاء قدر ما يمكن".

وأنهى تصريحاته: "مانشستر يونايتد يملك الكثير من الخطورة في الهجمات المرتدة، عندما يتخذون تلك الطريقة نهجًا لهم في أي مباراة يكونون أكثر خطورة".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة انتهى بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتقام مباراة العودة على ملعب الاتحاد نهاية الشهر الجاري.