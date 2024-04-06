“دي بروينه هو الخطر الأعظم على ريال مدريد وأفضل من سكولز وجيرارد ولامبارد”

دي بروينه يتفوق على أساطير الدوري الإنجليزي...

تغنى جو كول، لاعب تشيلسي، والمنتخب الإنجليزي السابق، بكيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، وأشار إلى أنه تفوق على عدد من أساطير الدوري الإنجليزي، مثل بول سكولز، وستيفين جيرارد، وفرانك لامبارد وغيرهم.

ويقدم اللاعب البلجيكي، مستويات مميزة مع مانشستر سيتي، في السنوات الماضية، حتى بالرغم من معاناته من الإصابة، إلا أنه لازال يبهر الجميع بسحره وقدراته، فقد تمكن من صناعة 7 أهداف وسجل 4 في عام 2024.

وقال كول في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "دي بروينه فوق الجميع، وبما في ذلك ستيفن جيرارد، وبول سكولز، وفرانك لامبارد".

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وأردف: "من الصعب دائمًا مقارنة الأجيال المختلفة، لأن اللعب والقواعد والملاعب وأساليب التدريب تتغير، ولكن بكل تأكيد دي بروينه هو الأفضل في هذا العصر، إنه ببساطة لاعب استثنائي".

واحتفل دي بروينه، صباح اليوم السبت بوصوله إلى الهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي، في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي صنع فيها النجم البلجيكي هدفًا لزميله هالاند.

وتعول جماهير مانشستر سيتي، على دي بروينه أن يقود الفريق بنفس هذا المستوى أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء القادم في المباراة المرتقبة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.