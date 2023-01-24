هل يرحل دي بروينه قريبًا عن مانشستر سيتي؟

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أسباب استبعاده لنجم الفريق كيفن دي بروينه، في بعض المباريات بالفترة الأخيرة.

وكان النجم البلجيكي حل مانشستر سيتي بالفترة السابقة في الكثير من المباريات، ولكن تراجع مستواه مؤخرًا.

وجلس دي بروينه على مقاعد البدلاء ولم يشارك في الفوز الأخير الذي حققه مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 على توتنهام.

وقال جوارديولا خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال:"سبع سنوات نعرف بعضنا البعض جيدًا وأعرف متى يكون كيفن جاهزًا ومتى لا".

وتابع: "هناك العديد من المواجهات نحتاج أحيانًا إلى نوع آخر من اللاعبين في هذا المركز ونحتاج إلى المزيد من اللاعبين في الصناديق ويكافح كيفن قليلاً هناك".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "كيفن دائمًا ما تتوقع منه أن يساعد الكرة ولكن كم عدد التمريرات التي يقدمها والتي لم يتم تحويلها لا تعتبر مساعدة".

وأشار: "تحتاج بعض الألعاب إلى لاعب معين يكافح، وكيفن يكافح قليلاً ".

وتم استبدال دي بروينه بعد 77 دقيقة من فوز السيتي بنتيجة 3-0 على وولفرهامبتون، لكنه شارك في 19 مباراة من أصل 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام آرسنال في الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة القادمة.