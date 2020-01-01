دي بروينه: لست مهتمًا بعدم انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي

كان سيساعدنا ولكنني لا أهتم..

أكد كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، على عدم اكتراثه بشأن فشل انضمام ليونيل ميسي إلى ناديه هذا الصيف.

وأراد ميسي مغادرة برشلونة هذا الصيف قبل أن يُعلن استمراره في نهاية المطاف حتى لا يدخل في معركة قانونية مع النادي أمام المحاكم بشأن الشرط الجزائي.

الصحف كلها أشارت إلى أن الأرجنتيني إذا غادر كامب نو، فإن مانشستر سيتي كان سيكون وجهته الجديدة لعدة عوامل أهمها وجود بيب جوارديولا في سُدة القيادة هناك.

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وبالنسبة لدي بروينه، فإن فشل التعاقد مع ميسي ليس أمرًا مهمًا له، إذ قال في تصريحات صحفية "أنا لا أهتم، حقًا لا أهتم".

كما أضاف "لو كان سيأتي لكان ساعدنا لأنه وبالنسبة لي، اللاعب الأفضل على الإطلاق لكنني لا أنظر إلى من قد يأتي أو ما قد يحدث".

وتابع "أنت تلعب مع اللاعبين الذين لديك وأعتقد في هذا الصدد أن لدينا لاعبين جيدين، سيكون من الغباء أن أفترض ما سيحدث إذا أتى لاعب معين".

الشرط الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة بلغ 700 مليون يورو، وبالنسبة للدولي البلجيكي فمهما كانت قيمة البرغوث فإنه يمكنك تحقيق مكاسب من خلفه توازيها.

لاعب فولفسبورج السابق أردف قائلًا "إذا تمكنت من ضم ميسي إلى فريقك فستفعل ذلك دائمًا، يمكنني رؤية ذلك من منظوري كلاعب ومن منظور النادي أيضًا".

واستطرد "فيما يتعلق بالأعمال التجارية فإن كم الأموال والرعاة التي من الممكن أن تجتذبها باسمه ضخمة".

وأتم "حتى لو كنت ستدفع له مبلغًا كبيرًا فبطريقة معينة سوف تسترد أموالك، لذا يمكنني أن أفهم القرار في هذا الصدد".

الجدير بالذكر أن ميسي قد ينتقل مجانًا بعد نهاية عقده الصيف المقبل إلى مانشستر سيتي خصوصًا مع تأكيدات بأن الإدارة رسمت له مستقبله في إنجلترا ثم في نيويورك سيتي وحتى الاعتزال.