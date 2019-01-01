دي بروينه: لا نشعر بالأسف تجاه ليفربول

عقب حسم البريميرليج في الجولة الأخيرة

أكد كيفن دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، أنه لا يشعر بالأسف بعد خسارة ليفربول لبطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

سيتي حسم لقب البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن الريدز، في واحدة من أقوى المنافسات في تاريخ البطولة.

النجم البلجيكي الذي قضى معظم فترات الموسم مصاباً، يعتقد أن فريقه كان الأحق بالبطولة، ولكنه أشاد أيضاً بمجهود ليفربول.

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وقال دي بروينه في تصريحات صحفية:"كان مجهوداً عظيماً، ولكن في النهاية كنا أفضل منهم واستحقينا الفوز بالبريميرليج".

وأضاف:"لا أشعر بالأسف لهم، لأنهم لم يكون ليبادلونا نفس الشعور لو خسرنا اللقب، هل شعر أحداً بالأسف بعد الطريقة التي خرجنا بها من دوري أبطال أوروبا؟".

وأما عن إصاباته:"بالطبع أكره تلك اللحظات عندما أكون مجبراً على مشاهدة الفريق خاصة مع اللحظات الحاسمة في الأسابيع الأخيرة".

واستكمل:"عندما تكون في الملعب فأنت تملك السيطرة، الأمر يختلف تماماً عندما تكون خارجه حيث التحكم في كل شيء".

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تقييمه للموسم:"بالطبع العام الماضي كان أفضل لي، ولكني لازلت أشعر بالأهمية في النادي، عندما لعبت كنت أظهر بشكل جيد جداً".

وأما عن خوضه اللقاء الأخير بالموسم:"لا أعلم حتى الآن، بيب لا يصرح بتلك الأمور بشكل علني، يقوم بالكشف عن التشكيل في اجتماع المباراة".

وتأتي تصريحات دي بروينه، قبل مواجهة مانشستر سيتي غداً السبت ضد واتفورد، في إطار نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويطمح سيتي في الفوز بالبطولة، من أجل إكمال الثلاثية المحلية بعدما حسم البريميرليج وكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.