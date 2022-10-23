دي بروينه: جوارديولا غيّر فلسفة مانشستر سيتي لخدمة هالاند!

أكد البلجيكي كيفين دي بروينه نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعبي الفريق لم يكن لديهم مشكلة في التأقلم مع وصول النرويجي إرلينج هالاند إلى ملعب "الاتحاد".

انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي أثار مجموعة من المخاوف بشأن ألا يتمكن من النجاح في ملعب "الاتحاد" بسبب عدم اعتماد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على رأس حربة صريح في المواسم الأخيرة.

دي بروينه وفي تصريحات نقلها موقع "manchester evening news" الإنجليزي قارن بين أسلوب هالاند والبرازيلي جابرييل جيسوس لاعب السيتي السابق، والذي انتقل في الصيف الماضي إلى آرسنال.

وقال دي بروينه: "لا أعتقد أن الأمر مختلف حقًا، أعتقد أنهما مجرد لاعبين مختلفين، لقد لعبنا برأس حربة وهمي، لكن الفريق اعتمد على جيسوس ورحيم ستيرلينج في مركز المهاجم".

وأضاف: "ربما لا يكون مثل هالاند، لكن إذا رأيت جيسوس في آرسنال، فهو مهاجم صريح، يعتمد الأمر على المباريات والآن نلعب بمهاجم صريح، يقوم بتحركات مختلفة".

واختتم: "لذلك أعتقد أنه يتعين على الجميع التكيف قليلًا مع الطريقة التي يريد أن يلعب بها أيضًا، أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".