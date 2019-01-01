دي بروينه: البعض يريد فشل كومباني مع أندرلخت

أندرلخت يحتل المركز الرابع عشر من 16 مركزاً في الدوري البلجيكي بعد خمس جولات

فيسبوك تويتر بلال محمد

دافع كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي الحالي، عن زميله السابق والمدرب الحالي لنادي أندرلخت البلجيكي كومباني، ضد الحملة المقامة ضده بسبب تراجع مستوى الفريق.

ويشغل كومباني منصب مدرب، ولاعب في النادي البلجيكي، الذي انضم له في فترة الانتقالات الحالية، قادماً من مانشستر سيتي.

وقال دي بروينه في تصريحات صحفية: "إنه في الإدارة منذ شهرين فقط، ماذا تنتظرون منه، هل يفوز بكل المباريات، هذا ليس في كرة القدم".

وواصل: "أعتقد أن كثير من الأشخاص يريدون فشله، ليحلوا محله كلاعب ومدرب، أنا أعرف كومباني بشكل جيد، هو لا يهتم لهم وما يقولونه".

وتابع: "لقد تحدثت معه بعض المرات، إنه يستمتع بوظيفته، لقد أخبرني أنهم يحتاجوا إلى مهاجم في فريقه، وظيفته صعبة للغاية".

وأكمل: "من الواضح أنهم يعانوا قليلاً في بعض النقاط، ولكن هذا مفهوم قليلاً، إنه يحاول تطبيق أسلوب مانشستر سيتي لهذا أتفهم هذا التراجع".

ويحتل أندرلخت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد لعب خمس مباريات، وستكون المباراة القادمة يوم الأحد القادم أمام ستاندرليج.