دي بروينه: أغضب في الملعب وكدت أضرب حكمًا

هل وصل الغضب بدي بروينه إلى الرغبة في ضرب الحكم ذات مرة؟

تحدث متوسط الميدان الدولي البلجيكي وصانع ألعاب مانشستر سيتي كيفين دي بروينه إنه يتحول وينسى نفسه أحيانًا في أرض الملعب.

وكان دي بروينه قد عرف بطباعه الهادئة وابتسامته الخجولة دائمًا، ولكنه فاجأ الجماهير بوجه غاضب عندما تحدث عن ذلك لوسائل الإعلام.

وقال النجم البلجيكي إنه يتحول إلى شخصين في بعض الأوقات ولا يشعر بنفسه وبمساحة الغضب بداخله، حتى أنه يحتاج إلى من يفيقه أحيانًا قبل أن يقوده الغضب إلى ما لا يحمد عقباه.

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وأضاف: "عندما ألعب أشهر أن هناك شخصين بداخلي، يبدو الأمر وكأنه هناك 2 من كيفيك بداخلي مختلفين. على أرض الملعب، أحيانًا أكون عصبيًا جدًا"

وتابع: "في 2017 في إحدى المباريات حصلت على بطاقة صفراء، فذهبت إلى الحكم دون أن أشعر لأقول له لماذا أعطيتني هذه البطاقة بحق الجحيم"

وأردف: "زملائيي يعروفون عني ذلك، لذلك جاءوا إلى ليهدئونني، ربما كنت منفعلًا لدرجة كادت تجعلني أضربه أو ربما خافوا من ذلك"

عندما كان دي بروينه شابًا في جينك، حصل على بطاقتين صفراوين في الدقائق العشرين الأولى من مباراة ضد كلوب بروج في عام 2010، رغم كون المباراة ليست بهذه السخونة.

وتحدث دي بروينه عن دور المدرب في كرة القدم، حيث أن المواصفات التي يجب أن يتمتع بها تتجاوز فقط التكتيكات حسب ما رأى.

أعتقد أولاً وقبل كل شيء يجب أن يكون تكتيكيًا مميز، إضافة إلى علاقات شخصية قوية مع اللاعبين، أحيانًا يكون الأمر صعبًا لأن لديك 25 لاعبًا، والعلاقة الشخصية مع الجميع أمر صعب"

وفيما يخص جوارديولا، رأى دي بروينه المدير الفني الإسباني كسيد في التكتيكات والفكر المتعلق بكرة القدم، كما أنه أستاذ في علاقته مع اللاعبين كذلك.

واسترسل: "لكن بالنسبة لنا، من المستحيل أن تكون لدينا علاقة وثيقة حقيقية مع مدرب بناء على كلامي أنا، لأنه بخلاف ذلك ستطلب من 24 شخصًا آخر أن يدلوا برأيهم"

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يذكر أن كيفين دي بروينه قد لعب دورًا كبيرًا مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي من حيث الأداء والأرقام، وذلك رغم الأداء السيئ للفريق مقارنة بالموسمين الماضيين.