سيميوني: جدل التحكيم في تاريخ ريال مدريد منذ 100 عام .. هل اكتشفتم ذلك الآن فقط؟!

مباراة سيلتا فيجو تفتح باب الهجوم على الملكي..

اقتحم الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، صراع الجدل التحكيمي الدائر بعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد تقدم بهدف عن طريق كيليان مبابي في الشوط الأول، مستفيدًا من هجمة مرتدة بدأت بعد تدخل الحارس أندري لونين على قدم السويدي فيليوت سفيدبيرج، لاعب سيلتا فيجو في منطقة جزاء الميرنجي.

وطالب لاعبو سيلتا فيجو بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم خوسيه مونتيرو رفض مطالباتهم واستمر اللعب إلى أن وصلت الكرة للفرنسي كيليان مبابي، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم في المباراة التي حسمها الملكي في الشوطين الإضافيين بنتيجة (5-2).

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وفي المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد ليجانيس بالجولة 20 من الليجا، سئل سيميوني عن رأيه للحالات التحكيمية في مباراة الريال الأخيرة، ليرد قائلًا: "لم أشاهد اللقاء، لكني عرفت بشأن بعض الحالات المثيرة للجدل".

وأضاف: "دائمًا ما أسمع عن حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مباريات ريال مدريد، أسمع ذلك عن مباريات للريال منذ 100 عام، ولازال الأمر مستمرًا، لذلك لا أعرف ما الذي يفاجئكم الآن!".

وأوضح المدرب الإسباني: "المنافسة مع ريال مدريد ستظل قائمة وممكنة رغم كل ما يحدث، لأن الجميع تنافسوا مع الميرنجي قبل 100 عام وما زالوا يتنافسون. ونحن قادرون على ذلك".

وختم سيموني: "ليجانيس منافس خطير، على أرضنا كلفنا الكثير من الجهد لإخراج المباراة إلى المسار الصحيح. مدربهم يعمل بشكل جيد للغاية وهذا شيء يستحق التقدير. لقد حققوا فوزًا مهمًا في الكأس والانتصارات دائمًا تولد الحماس".