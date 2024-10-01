"مطالب الأرجنتيني مضحكة" .. سيميوني يفشل في مخطط الانتقام من كورتوا!

التقارير الثلاثة تبرئ حارس الريال

كشفت تقارير صحفية، موقف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، من مطالبات ناديه السابق أتلتيكو مدريد بفرض عقوبات عليه بعد أحداث الديربي المثيرة للجدل.

وكان أتلتيكو وريال مدريد، قد انسحبا من أرض الملعب وتوجها إلى غرفة خلع الملابس في الشوط الثاني، بعدما قرر الحكم بوسكيتس فيرير، إيقاف اللقاء بسبب إلقاء المقذوفات من مدرجات أتلتيكو مدريد تجاه كورتوا.

وعقب اللقاء، اتهم دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الحارس البلجيكي بتعمد استفزاز جماهير الروخيبلانكوس، قائلًا: "كورتوا، أنت لست مشجعًا بل رجلًا مسؤولًا. يمكنك الاحتفال بالهدف، لكن ليس بالنظر إلى المدرجات أو القيام بإشارات للجماهير".

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وطالب سيميوني، بمعاقبة كورتوا، قائلًا: "لسنا ضحايا، إذا قمنا بالشحن سيكون هناك رد فعل، هذا لا يمكن السماح به، عليك أن تعاقب عندما يستفز سيميوني أو ميسي أو كورتوا أو فينيسيوس أو جريزمان الجمهور".

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لا توجد أي نية لفرض عقوبة على كورتوا من رابطة الليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأن الحديث عن معاقبته هو "أمر عبثي"

وأشارت الصحيفة، إلى أن تقرير حكم المباراة ومندوب الليجا ومندوب الاتحاد الإسباني، لا يدين كورتوا في أي شيء، حيث لم يشتك أي مسؤول من تصرفات الحارس البلجيكي سوى المدرب دييجو سيميوني.

وأضافت "ماركا": يمكن لسيميوني، أن يقول ما يحلو له لكن حججه لن تكون لها قيمة في معاقبة كورتوا. سيعني ذلك دخول عالم خطير للغاية، عالم لا يريد أتليتكو ولا يرغب في دخوله".

وأوضحت: "يمكن للجميع أن يروا ما فعله حارس الريال بعد الهدف كما يحلو لهم، لكن تصرفاته لا تحمل إهانة لأحد، ولا لفتة يمكن أن تسيء إلى أي شخص لدرجة الشكوى".

وختمت: "لم يتحدث أحد في الاتحاد عن عقوبة محتملة لكورتوا. في الواقع، تسبب الموقف في الضحك. القصة لا تتعلق بحارس المرمى البلجيكي، بل بما حدث من المدرجات نحو أرض الملعب".