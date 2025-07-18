"ديوجو جوتا أفضل من فيجو" .. سر إلهام جماهير ليفربول في أغنيتهم الجديدة

الراحل جوتا كان محبوبًا من جماهير الريدز وقررت تكريمه بهتاف جديد...

في الثالث من يوليو 2025، أصيب عالم كرة القدم بالصدمة إثر النبأ المأساوي عن وفاة مهاجم ليفربول والمنتخب البرتغالي، ديجو جوتا في حادث سيارة عن عمر 28 عامًا.

وكان جوتا أحد اللاعبين المفضلين لدى مشجعي الريدز، وقد أدى تألقه في تسجيل الأهداف على أرض الملعب إلى إعجاب المشجعين به، وكان تأثيره كبيرًا لدرجة أنهم سرعان ما ألفوا أغنية تقديرًا له.

مع وفاته المأساوية والمبكرة، اكتسبت أغنية مشجعي ليفربول معنى جديدًا تمامًا.

ما هي كلمات أغنية "أفضل من فيجو" التي كتبتها الجماهير لجوتا؟

تُغنى الأغنية على أنغام أغنية مشهورة لمشجعي ريفر بليت في الأرجنتين، وكلماتها كما يلي:

أوه، إنه يرتدي القميص رقم 20،

سيقودنا إلى النصر،

وعندما يركض على الجناح الأيسر،

سيخترق الدفاع ويسجل هدفًا لـليفربول.

إنه شاب من البرتغال،

أفضل من فيجو، ألا تعلمون؟

أوه، اسمه ديوجو!

تشير الأغنية إلى رقم قميص جوتا في ليفربول وأسلوبه في اللعب، وتقارنه بشكل إيجابي بالنجم البرتغالي الأسطوري لويس فيجو

لماذا لجوتا أغنية خاصة في ليفربول؟

ببساطة، أداء جوتا المتميز مع ليفربول هو السبب الذي دفع مشجعي الريدز إلى تأليف أغنية له.

سجل أول أهدافه للنادي في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي، في الفوز 3-1 على أرسنال في آنفيلد، ولم يتوقف منذ ذلك الحين.

أبعدته مشاكل في القدم والركبة عن 21 مباراة في موسم 2020-21، وانتهى موسمه مبكراً في منتصف مايو، لكنه بالرغم من تمكن من تسجيل 13 هدفاً، بما في ذلك هاتريك في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

أثبت جوتا أنه قادر على اللعب إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في خط هجوم مخيف، حيث غالبًا ما فضله يورجن كلوب في مركز المهاجم.

بعد أن استقر في مركزه الجديد، كان موسم 2021-22 أكثر إنتاجية بالنسبة للاعب الدولي البرتغالي. سجل جوتا 21 هدفًا في جميع المسابقات، ولم يتفوق عليه سوى النجم المصري صلاح في عدد الأهداف.

في المواسم التالية، واصل جوتا تألقه مع ليفربول وأضاف لقب الدوري الإنجليزي إلى سجل إنجازاته في 2024-25، بينما ساعد البرتغال على الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في نفس الموسم.