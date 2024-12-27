لأنهم ليسوا برشلونة .. تردد في ريال مدريد بشأن التعاقد مع "عملاق بورنموث"

صفقة دفاعية محتملة للميرينجي

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التحضير لعملية إعادة بناء خط دفاع الفريق، بعدما تسببت الإصابات الخطيرة لداني كارباخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا في إضعافه.

ريال عانى من العديد من المشاكل الدفاعية خلال هذا الموسم، بسبب الغيابات المستمرة الناتجة عن الإصابات، تزامنًا مع رحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي دون تعويضه بلاعب مناسب، مع الحضور الضعيف لخيسوس فاييخو.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن الثنائي ترنت آرنولد ظهير ليفربول وألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ، هما الخياران المفضلان للنادي كظهيرين أيمن وأيسر، كما تم إضافة لاعب آخر كهدف محتمل في قلب الدفاع، وهو دين هويسن لاعب بورنموث الإنجليزي.

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وأشارت إلى أن المدافع الهولندي طويل القامة "متر و97 سنتيمتر" الذي نشأ في مدينة ماربيا الإسبانية ويحمل جنسية مزدوجة، أصبح في دائرة الضوء في ريال مدريد مؤخرًا، بعدما جذب اهتمام كشافة النادي منذ سن السادسة عشر.

وأوضحت أن صاحب الـ19 سنة سبق أن تلقى بعض العروض من عمالقة أوروبا مثل برشلونة وبايرن ميونخ، وكان عليه أن يختار بين ريال مدريد ويوفنتوس في مرحلة مبكرة من مسيرته، ليقرر الذهاب إلى إيطاليا تعلم المزيد من التقنيات والمفاهيم الدفاعية.

الخطوة نجحت وأضافت الكثير للاعب الهولندي، مما دفع بورنموث للتعاقد معه الصيف الماضي مقابل 15.20 مليون يورو، ليصبح من أهم العناصر بتشكيل المدرب أندوني إيراولا هذا الموسم، لتظهر أندية أخرى في سباق التعاقد معه وعلى رأسها آرسنال ومانشستر يونايتد.

وأكدت "آس" أن ريال مدريد "عكس برشلونة" يعتبر من الأندية الأكثر ترددًا فيما يتعلق بالمواهب الشابة، حيث هناك شكوك داخل النادي بأن هويسن سيتمكن من اللعب بالفريق الأول في المستقبل القريب، كما أنه لن يقبل بدور ثانوي يحد من سرعة تطوره كلاعب كرة قدم بأندية النخبة.

لذلك سيكون على النادي اتخاذ القرار النهائي بشأن المدافع الشاب قريبًا، لتفادي تكرار سيناريو ليني يورو لاعب ليل الفرنسي السابق، والذي كان هدفًا للميرينجي لكن سعره ارتفع بسبب الاهتمام المتزايد به، لينتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 63 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف ما عرضه ريال.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع أكثر من اسم دفاعي، كان أبرزهم أيمريك لابورت لاعب النصر السعودي، والذي تم استبعاده بسبب العمر والسعر، وكذلك ويليام ساليبا، والذي أصبح ضمه مستحيلًا بسبب المطالب المالية المتوقعة لناديه آرسنال، ليتبقى فيتور ريس نجم بالميراس جنبًا إلى جنب مع دين هويسن.