دين قديم .. رئيس اتحاد الكرة السابق يساعد الأهلي في أزمته

رئيس اتحاد الكرة السابق يوضح سبب مساندة الأهلي أمام فيفا

shahid

لو وضع أي شخص سيناريو حتى يجعل النادي الأهلي يعاني، لن يستطيع أن يصل إلى النتيجة التي وصل لها الراقي الآن، بعد هبوطه ومعاناته حاليًا من القضايا الخارجية التي ستحرمه من التعاقدات لفترتين!

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وأكد أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة السابق، على أنه يحاول مساعدة النادي الأهلي في قضاياه بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بالتواصل مع مسؤولي الاتحاد خلال الوقت الحالي.

وقال عيد خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ": "الأهلي أعتقد أن أبنائه أولى بالدعم الفكري لما وصل له اليوم، ولا خوف عليه وهناك من يقف بالقرب من صناع القرار، وهناك من يدعم هذا الكيان بدعم كبير في عودته إلى سابق عهده، إن شاء الله ستكون المرحلة المقبلة إيجابية في تاريخ النادي".

وأضاف: "ليس غريبًا على أبناء الأهلي الوقوف مع ناديهم، وأنا ابن من أبناء النادي الأهلي، وعندما يكون هناك أي إشكالية في هذا الكيان الكبير، يجب على الجميع يقف مع الراقي".

واستطرد قائلًا: "وقفتي مع النادي الأهلي ليس لي فيها شرف، أنا ابن من أبناء هذا الكيان، وأقف مع النادي بكل حب وتضحية، ولست فقط من أقف معه بل هناك الكثير مثلي".

واختتم عيد تصريحاته قائلًا: "أنا مدين لكل ما أقدمه للنادي الأهلي حاضرًا ومستقبلًا وماضيًا، وأحب النادي وأقف معه في كل وقت وحين".

Shahid