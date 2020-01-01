ديني دفاعًا عن مارسيال: الجماهير لا تفهم كرة القدم

مارسيال سيئ أم جيد؟ إجابة مفاجئة من أحد نجوم البريميرليج

قال مهاجم نادي واتفورد تروي ديني إن مشجعي كرة القدم في حاجة إلى التعمق أكثر قبل أن يقوموا بتقييم أي من اللاعبين.

وكان ديني قد دافع عن أنتوني مارسيال نجم نادي مانشستر يونايتد والذي يتعرض للعديد من الانتقادات حول أدائه مع الشياطين الحمر.

المزيد من الفرق

وقال ديني إن الجماهير لا تفهم كرة القدم في السياق الحقيقي لها، حيث أنها تشيد باللاعبين أو تقوم بانتقادهم بناء على عدد الأهداف التي سجلوها فقط.

وأضاف: "قد يقدم اللاعب مباراة سيئة ويكون كسولًا جدًا، ثم يأتي ويسجل هدفين ويفوز فريقه في تلك المباراة بهدفين مقابل لا شيء، ونتيجة ذلك يحصل على سيل من المديح غير المستحق"

وتابع: "مازلت أعتقد أن الجماهير في حاجة لمعرفة هل يلعب مارسيال على الجناح الأيسر أم يلعب كمهاجم قبل أن يقوموا بتقييمه رقميًا"

وأردف: "المشجعون لا ينظرون إلى كرة القدم الحقيقية ولكن فقط يقيمون على مستوى النتائج، وهذا يؤدي إلى الكثير من المغالطات"

إيموبيلي يتفوق على ميسي ورونالدو.. أعلى معدلات التهديف في أوروبا 2020

يذكر أن أن أنتوني مارسيال قد حصل على فرص عديدة للمشاركة هذا الموسم بشكل أساسي بعد إصابة ماركوس راشفورد المهاجم الأساسي للشياطين الحمر.