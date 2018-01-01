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دينامو زغرب يطلب 25 مليون لبيع موهبته لميلان

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ميلان يواصل سعيه لضم مواهب القارة العجوز

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تظهر بعض التقارير، اهتمام ميلان الإيطالي، بالحصول على خدمات لاعب دينامو زغرب الكرواتي، الإسباني داني أولمو.

الجناح الإسباني البالغ 20 عامًا، لاعب برشلونة السابق، يلعب لصفوف دينامو زغرب منذ 2015، كما مثل منتخب بلاده في الفئات السنية.

وكيل اللاعب، ماركو ناتاليتش تحدث للصحافة الكرواتية على الشائعات التي تربط لاعبه بالروسونيري.

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وقال ماركو: "نعم، ميلان أظهر اهتمام بضم أولمو، قد يكون خيار جيد لهم، لاعب لديه مهارات فردية وجودة كبيرة وتلك النوعية تنقص ميلان".

وعن قيمة انتقال اللاعب المطلوب من أجل الانضمام للروسونيري: "25 مليون يورو، قيمة انتقال حقيقية له، ليس علينا أن نقلل من أنفسنا، أليست 220 مليون يورو لنيمار حقيقية، و160 مليون يورو لكوتينيو كذلك".

وكان أولمو قد أنضم لصفوف الفريق الكرواتي، قادمًا من برشلونة الإسباني وهو بعمر الـ16.

وتواجد أولمو في المركز الحادي عشر من جائزة الجولدن بوي، والتي فاز بها الهولندي جاستن كلويفرت، لاعب روما الإيطالي، العام الحالي.

وشارك أولمو الموسم الحالي في 26 مباراة بجميع المسابقات، سجل 4 أهداف وصنع 7 وهو يلعب بمركز الجناح وصانع الألعاب.

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