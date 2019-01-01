ديمبيلي يقضي فترة استشفائه في الدوحة

برنامج تأهيلي كامل من قبل برشلونة لديمبيلي والبداية من قطر

سيبدأ الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة عملية التعافي من إصابته غدًا الأحد، وذلك بمستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتعرض ديمبيلي للإصابة خلال مواجهة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية تبين أنه تعرض لإصابة على مستوى الفخذ ستحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 8 أسابيع و10 أسابيع من أجل التعافي منها.

وحول ذلك، ستجري عملية تعافي ديمبيلي من الإصابة العضلية التي تعرض لها تحت إشراف الفريق الطبي لنادي برشلونة في مستشفى سبيتار بالدوحة.

وسيتم العلاج على المستويين البدني والنفسي خاصة بعد استبعاد التدخل الجراحي والذي أثارت احتماليته مخاوف كثيرة لدى اللاعب وكذلك النادي.

وعلى ذلك، يؤمن برشلونة أن تواجد مجموعة من الأطباء النفسيين سيساعدون بشكل كبير في عملية التعافي خاصة وأن تكرار إصابات ديمبيلي يجعله في حاجة إلى استرداد الثقة والحالة النفسية الإيجابية.

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يذكر أن عثمان ديمبيلي قد تعرض إلى كثير من الإصابات خلال فترة تواجده في برشلونة، وذلك منذ انتقل إلى النادي الكتالوني قادمًا من دورتموند الألماني صيف العام 2017.