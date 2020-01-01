رسميًا - برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ديمبيلي الجديدة

عثمان ديمبيلي يغادر تدريبات برشلونة بإصابة جديدة بعد عودته من إصابته الأخيرة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مغادرة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لتدريبات فريق برشلونة التي أقيمت اليوم استعدادًا لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب عانى من انزعاجات في القدم، وأشارت لإمكانية تجدد إصابة النجم الفرنسي الأخيرة.

وكان عثمان ديمبيلي قد تعرض للإصابة في شهر نوفمبر من العام الماضي خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

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وغاب ديمبيلي قبل تلك الإصابة لعدة أسابيع في بداية الموسم أيضًا بسبب إصابة أخرى وعاد في نهاية شهر سبتمبر في مواجهة فياريال.

وكشفت تقارير صحفية عديدة أن الإصابة الأخيرة لديمبيلي تم التعامل معها بشكل مختلف عن كل الإصابات السابقة له ومن المتوقع ألا ينتكس من جديد.

وخرج برشلونة ببيان رسمي عقب تلك الأنباء ليوضح حقيقة الإصابة وكتب فيه: "خلال تدريبات اليوم الصباحية شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاجات في قدمه اليمنى نتيجة إرهاق عضلي، وسيستمر في البرنامج التأهيلي الخاص به".

وشارك النجم الفرنسي مع برشلونة في تسع مباريات هذا الموسم وسجل هدفًا وحيدًا في الدوري الإسباني كان في شباك إشبيلية بالجولة الثامنة.

جدير بالذكر أن عثمان ديميبلي كان قد انضم لبرشلونة في صيف 2018 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني وشارك مع الفريق في 74 مباراة سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 17.