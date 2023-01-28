ديمبيلي يثير المتاعب في برشلونة .. الإصابات تعود للفرنسي!

عثمان ديمبيلي غادر مباراة جيرونا في الدوري الإسباني.

شهدت مواجهة جيرونا أمام برشلونة في الدوري الإسباني أخبارًا سيئة للنادي الكتالوني الذي عانى من إصابة للفرنسي عثمان ديمبيلي الذي غادر المعب قبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء.

النجم السابق لبوروسيا دورتموند حاول الركض في اتجاه مرمى أصحاب الأرض بحلول الدقيقة الـ 20 قبل أن يترك الكرة ويتوقف ويبدأ في الإمساك بقدمه.

أشار ديمبيلي لمديره الفني تشافي هيرنانديز وطلب منه التبديل بعد أن شعر إنه لن يستطيع أن يكمل المواجهة، وبالفعل وبشكل فوري تم بتديله ببيدري جونزاليس.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يصاب فيها ديمبيلي منذ يناير من العام الماضي، عندما أصيب بفيروس كورونا وأول غياب بسبب مشكلة عضلية منذ نوفمبر 2021.

جدير بالذكر أن ديمبيلي لديه ثمانية أهداف وسبع صناعات مع برشلونة في كل البطولات هذا الموسم، خلال 27 مباراة.