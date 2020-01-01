ديمبيلي يثير الجدل بسبب صورته بقميص ليفربول

لاعب برشلونة يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي

أثار عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعجابه بصورة له وهو يرتدي قميص ليفربول.

على موقع التواصل الاجتماعي إنستاجرام، أحد الحسابات نشر صورة لأحد لاعبي ليفربول، ثم وضع وجه ديمبيلي على تلك الصورة، ليُعجب بها اللاعب الفرنسي.

مشجعو ليفربول، تفاعلوا مع تلك الصورة، ورغبوا في رؤية اللاعب وهو بقميص الريدز وينضم للفريق.

وقال أحدهم: "هذا اللاعب من طراز عالمي، تخيلوا لو كان يتدرب تحت يد كلوب".

فالفيردي الكارثي .. المدير الفني آخر من يعلم في برشلونة

ويبتعد صاحب الـ 22 عاماً، عن الملاعب في الفترة الحالية بسبب إصابته القوية التي ضربته في نوفمبر الماضي، وستبعده عن الملاعب لعشرة أسابيع.

جدير بالذكر أن ديمبيلي، شارك مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في تسع مباريات بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد.