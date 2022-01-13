ديمبيلي وبوسكيتس يتسببان في ثورة غضب عارمة لتشافي!

خلّفت هزيمة برشلونة في الكلاسيكو على يد ريال مدريد حالة من الغضب الكبيرة داخل نفس مدرب البرسا، تشافي هيرنانديز، غير أن أكثر ما استفزه كان "الفقدان السهل للكرة".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن خيبة أمل تشافي جراء فقدان الكرة بسهولة وفي مناطق خطرة، مما تسبب مباشرةً في الأهداف التي سكنت شباك تير شتيجن.

الحديث هنا بالتحديد عن الثنائي سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبيلي، فالأول خسر الكرة في منتصف الملعب وتسبب بالهدف الأول، والثاني كرر الأمر نفسه بالهدف الثالث الحاسم بالوقت الإضافي.

تشافي رغم خسارة الكلاسيكو: برشلونة كان أفضل من ريال مدريد!

وبشكل عام، كان ديمبيلي هو أكثر لاعبي برشلونة فقدانًا للكرة، حيث خسرها في 25 مرة، بينما كان أكثر من قاموا بالمراوغة في 7 مرات.

وبسبب حالة الغضب الكبيرة، يؤمن تشافي بأنه لا يوجد خيار آخر أمامه سوى الفوز على أتلتيك بيلباو يوم 19 يناير والعبور إلى ربع نهائي كأس الملك.

صحيح أن برشلونة يتحسن والجميع يؤمن بذلك، لكن الهزيمة من الريال وفقدان الكرة بأخطاء سهلة وساذجة تزيد الضغوطات على كاهل المدرب الكتالوني.

وكان برشلونة قبل الخسارة من ريال مدريد في السعودية قد خسر تقدمه في اللحظات الأخيرة أمام غرناطة وتعادل بهدف لمثله في الدوري الإسباني.

الآن من الناحية العملية لا توجد بطولة في المتناول أمام برشلونة سوى كأس ملك إسبانيا، باعتبار الابتعاد عن الريال في الدوري، وصعوبة بطولة الدوري الأوروبي.