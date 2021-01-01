ديمبيلي: في برشلونة يلقبونني بإيتو، وهذا هو مدربي المفضل!

عثمان ديمبلي لاعب برشلونة يكشف مديره الفني المفضل ومستقبله في النادي الكتالوني، وعلاقته بميسي وجريزمان وتفاصيل حول حياته في كتالونيا.

أكد عثمان ديمبلي لاعب برشلونة على ثقته في قدرة فريقه على الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الأسابيع الأخيرة من عمر البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "بي إن سبورت"، وأكد خلالها أن هدفه دائمًا هو المنافسة على الألقاب، وكشف خلالها عن مديره الفني المفضل ومستقبله في النادي الكتالوني، وعلاقته بميسي وجريزمان وتفاصيل حول حياته في كتالونيا.

وقال ديمبيلي: "حلمي كان دائمًا هو اللعب مع برشلونة، والمنافسة على كل الألقاب، وأحب أن أعيش كل التجارب في كرة القدم، لكن مروري بكل تلك الأحداث بتلك السرعة لم أكن أتوقع".

وأضاف: "أنا بحال أفضل الموسم الجاري بفضل نمط الحياة الجديد الخاص بي، لا يمكن الحديث عن تلك الأمور وأنت في برشلونة لمدة أربع سنوات، الآن إصاباتي أصبحت أقل".

وأكمل: "مدربي المفضل كان توماس توخيل، معه كنت ألعب أكثر على الجانب الأيمن، وأصبحت ألعب في العمق، الأمور كانت رائعة في بوروسيا دورتموند بفضل أوباميانج الذي ساعدني كثيرًا".

تبًا للتحكيم وهذا هو رقم الشكاوى .. كوميكس كلاسيكو تفوق ريال مدريد على برشلونة!

وأردف: "ليونيل ميسي يمنح الثقة للشباب، بالأخص بسبب وجود العديد منهم هذا الموسم، دائمًا ما يعطيني النصائح ويخبرني أين أذهب في الملعب، وفي غرف الملابس يلقبونني بصامويل إيتو".

وتطرق للحديث عن عقده الجديد: "لا أعلم أي شيء بهذا الشأن، لا توجد مفاوضات مع الإدارة، لكنني سعيد في برشلونة، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

وأنهى كلماته بالحديث عن لقب الدوري الإسباني: "حينما كان الفارق 11 نقطة مع أتلتيكو مدريد أخبرنا جريزمان إنهم سيفقدون النقاط، واليوم الوضع كما ترون".

جدير بالذكر أن برشلونة يتخلف بنقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد حاليًا، لكن للأخير مباراة أقل سيلعبها اليوم ضد ريال بيتيس.