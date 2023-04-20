ديمبا با عن أزمة كريستوف جالتييه والصيام: عندما تكون أسود ومسلم لا توجد مفاجآت

نجم نيوكاسل يونايتد السابق يخرج بتصريحات حادة بعد الهجوم العنصري من كريستوف جالتييه على اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء..

خرج السنغالي ديمبا با المهاجم السابق لنادي نيوكاسل يونايتد وتشيلسي بتصريحات مثيرة، للرد على الأزمة التي حدثت في كرة القدم الفرنسية، بحرمان اللاعبين المسلمين من الصيام في شهر رمضان.

الأزمة تفاقمت بعد قرار أنطوان كومبواريه المدير الفني لنادي نانت باستبعاد اللاعبين الصائمين من مباريات الفريق.

ديمبا با قال في تصريحات عبر شبكة "RMC" الفرنسية عن الأمر: "صيام رمضان ليس سلوكًا يتم القيام به، لكنه جزء من هويتي، بالنسبة لي إنه شيء من الهوية، إيماني يأتي أولًا".

وأضاف: "الآن أدرك أن لعب كرة القدم في رمضان أمر صعب، في السابعة مساءً عندما يكون كريم بنزيما في غرفة خلع الملابس والآخرون يشربون الماء، إنه أمر صعب، من الصعب أن تكون لاعب كرة قدم في رمضان، لكنه ليس مستحيلًا".

وتابع: "لقد صمت خلال مسيرتي، حتى في أيام المباريات، ومن غير العدل حرمان لاعب من المشاركة لأنه صائم، والمعيار الوحيد الذي يجب النظر إليه هو الأداء، إذا كنت جيدًا فأنت تلعب، إذا لم تكن جيدًا لا تلعب".

النجم السنغالي السابق تطرق أيضًا للحديث عن أزمة كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بعد الكشف عن تصريحاته العنصرية ضد اللاعبين العرب والمسلمين عندما كان في صفوف نادي نيس، حيث سُئل عما إذا كان شعر بالصدمة بسبب تلك التعليقات.

وقال ديمبا با: "مصدوم؟ لا، عندما تكون أسودًا ومسلمًا، لا تشعر بالمفاجأة من هذه الأشياء، أتذكر أنني كنت مرة مع اسطنبول باشاك شهير في النمسا، والطعام لم يكن رائعًا في الفندق، قلت إن الطعام أفضل في تركيا، لكن نظر لي لاعب وقال لي: لا يمكنك أن تقول ذلك، أنت من إفريقيا".