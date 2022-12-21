"ديما المغرب" .. حكيمي يوجه رسالة خاصة للشعب بعد الاستقبال التاريخي

رسالة خاصة من حكيمي إلى المغاربة

شكر أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، الشعب المغربي على دعمهم لأسود الأطلس خلال مشوارهم الرائع في كأس العالم 2022 بقطر.

المنتخب المغربي حظى باستقبال ملكي أمس الأربعاء فور وصوله إلى الرباط، بعد تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022.

المركز الرابع الذي حققته كتيبة وليد الركراكي هو إنجاز تاريخي لم يسبق أن وصل إليه أي منتخب عربي أو إفريقي في المونديال من قبل.

وكتب حكيمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا لكم على دعمكم غير المشروط، اليوم كان يومًا مميزًا جدًا، ديما المغرب".

منتخب المغرب خلال مشواره في كأس العالم تعادل مع كرواتيا سلبيًا في أول مواجهات دور المجموعات ثم انتصر على بلجيكا وكندا، ليتأهل إلى دور ال16 في صدارة مجموعته وانتصر على إسبانيا بركلات الترجيح، ثم عبر البرتغال في ربع النهائي بفضل رأسية يوسف النصيري لكن سلسلة الانتصارات توقفت أمام فرنسا في نصف النهائي بالسقوط (2/0)، ليواجه أسود الأطلس كرواتيا في مواجهة المركز الثالث، ليتمكن الكروات من حسمها بهدفين لهدف.