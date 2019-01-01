ديل بوسكي: نيمار مثال سيء ولكن أفضله عن مبابي

ديل بوسكي ينتقد نيمار ب أزمته الأخيرة مع باريس سان جيرمان وبرشلونة ويقارنه بمبابي

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قال المدير الفني الإسباني فيسينتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد سابقًا إن نيمار يعد مثالًا سيئًا بسبب تصرفاته غير المسؤولة والتي يقوم بها باستمرار.

وكان نيمار قد تصدر العناوين بعد اقترابه من العودة إلى برشلونة ثم غضب جماهير باريس سان جيرمان عليه ومعاملته كألد الخصوم في مباريات الفريق.

وحول ذلك، قال فيسينتي ديل بوسكي إن نيمار ارتكب العديد من الحماقات التي أضرت به كثيرًا وبمسيرته بعد أن أخذت منحنى تصاعديًا بشكل سريع في بدايتها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وأضاف: "ما قام به نيمار جعله مكروهًا من قطاع عريض من جماهير كرة القدم التي لا تحب مثل هذه الأفعال، لقد أصبح مثالًا سيئًا لا يحتذى به"

وتابع: "بالنسبة لي رغم كل ذلك فأنا أفضله كلاعب عن كيليان مبابي وأحترم ما يمتلكه من إمكانيات كثيرًا، خلافي معه فقط متعلق بما يقوم به خارج الملعب وليس داخله"

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يذكر أن نيمار قد رحل عن برشلونة صيف العام 2017 بعدما اتفق مع باريس سان جيرمان على دفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ 222 مليون يورو من أجل كسر عقده.