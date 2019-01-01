ديلور: فخور جدًا بالظهور الرسمي الأول مع الجزائر

المهاجم شارك خلال مباراة كينيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أندي ديلور سعادته واعتزازه بظهوره الرسمي الأول مع منتخب الجزائر.

ودخل المهاجم صاحب الـ27 عامًا مواجهة كينيا من مقاعد البدلاء بدلًا من بغداد بونجاح صاحب الهدف الأول للخُضر، في المباراة التي انتهت لصالحهم بهدفين دون رد.

وقد نشر صورته خلال دخوله أرض الملعب على حسابه الرسمي في تويتر، وكتب معها "سعيد جدًا بالبداية القوية في كأس أفريقيا".

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أضاف "فخور جدًا بأول مباراة رسمية لي مع المنتخب، والتي انتهت لصالح الخُضر".

وكان مهاجم مونبيلييه الذي لعب مع منتخب فرنسا تحت 20 عامًا قد عبر عن رغبته بتمثيل الجزائر في إبريل الماضي، وهو ما دفع الاتحاد الجزائري لتوجيه الدعوة له للانضمام للمنتخب المشارك في كأس أمم أفريقيا.

يُذكر أن ديلور سجل 13 هدفًا في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي، وصنع 7 أهداف.