"الحلم ليس اللعب لبرشلونة" ديكو يحسم مصير ثلاثي الفريق الكتالوني

سر نجاح برشلونة...

كشف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، أنه يعمل مع إدارة الفريق الكتالوني، على تجديد عقود بعض من نجوم الفريق، كما أفصح عن سر نجاح الفريق الكتالوني طيلة تاريخه.

وشارك ديكو، في مؤتمر بعنوان "التفكير في كرة القدم"، وأكد خلال تصريحاته أن فريقه سيتعين عليه تجديد عقود بعض اللاعبين بشكل سريع، وبدأ بالفعل العمل تجهيزًا للموسم المقبل.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كان نجاح برشلونة، يعتمد دائمًا على الاستثمار في التدريب والبحث عن لاعبين يحلمون بالفوز مع برشلونة، وليس اللعب مع الفريق فقط، بل الحلم هو الفوز".

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وتابع: "قصة نجاح برشلونة، دائمًا من تكون لاعبين من أكاديمية الفريق يلعبون جنبًا إلى جنب مع لاعبين في الفريق الأول، حققوا شيء ما، ولكنهم لم يصلوا بعد إلى قمة النجاح".

وعن تجديدات عقود بعض لاعبي برشلونة، قال ديكو: "نحن نعمل بالفعل للموسم المقبل، علينا تجديد بعض العقود المهمة قريبًا".

وأشارت موندو في تقريرها إلى أن ديكو، بدأ بالفعل في التواصل مع وكلاء لاعبين مثل رونالد أراخو، فرينكي دي يونج، بيدري، ومارك بيرنال والذين تنتهي عقودهم مع البلوجرانا في صيف 2026.