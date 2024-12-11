بعد أزمة إعادة تسجيله .. ديكو يرد على إمكانية رحيل داني أولمو عن برشلونة ورسالة من خافيير تيباس

كشف ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن "مصير" النجم الدولي داني أولمو؛ الذي أصبح مهددًا بعدم إكمال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، مع الفريق الأول لكرة القدم.

برشلونة تعاقد مع أولمو، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من نادي لايبزيج؛ لكن النادي الإسباني فشل في "تسجيله" بقائمة الفريق الأول لكرة القدم، إلا عندما تعرض مدافع الفريق أندرياس كريستنسن لـ"الإصابة".

تسجيل أولمو "مؤقت" بدلًا من كريستنسن، وذلك حتى 31 ديسمبر الجاري، وإذا لم يوفر النادي مساحة "لعب مالي نظيف"، قبل الأول من يناير 2025؛ لن يتمكن اللاعب من المشاركة في أي مباراة مع الفريق، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

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وفي هذا السياق.. طلب ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، من جماهير نادي برشلونة "الهدوء"، بشأن قضية تسجيل عقد اللاعب؛ قائلًا: "إنها مشكلة؛ لكن سيتم حلها بالتأكيد".

وعن موقف اللاعب من استخدام بند "الرحيل"، إذا لم يتم تسجيله مجددًا قبل الأول من يناير 2025؛ أكد المدير الرياضي أن داني أولمو "هادئ" للغاية، ولا يفكر في هذا الأمر أبدًا، وكل تركيزه منصب حاليًا على المباريات.

ومن ناحيته.. أعرب خافيير تيباس، رئيس الرابطة الإسبانية، عن تفاؤله بشأن إيجاد نادي برشلونة "حلًا"؛ لإعادة تسجيل أولموا مجددًا، قبل الأول من يناير 2025؛ معترفًا بأنه يحب هذا اللاعب كثيرًا.

وشدد تيباس في تصريحات نقلتها نفس الصحيفة، على أن برشلونة عانى في السنوات الأخيرة، من صعوبات في تسجيل لاعبيه؛ ولكنه دائمًا ما كان يجد حلًا ما، في اللحظات المناسبة.

جدير بالذكر أن أولمو البالغ من العمر 26 سنة، سجل 6 أهداف خلال 12 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في مختلف المسابقات المحلية الخارجية، خلال الموسم الرياضي الحالي.