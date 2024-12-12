ديكو منزعجًا من "أسئلة أولمو": دعونا نتحدث عن أشياء أفضل!

تصميم من أحد الصحفيين على معرفة مصير اللاعب

ظهر ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وهو في حالة انزعاج شديدة، عندما تم سؤاله عن أزمة تسجيل داني أولمو لاعب الفريق قبل شهر يناير القادم.

النادي الكتالوني تعاقد مع أولمو جنبًا إلى جنب مع باو فيكتور في الميركاتو الصيفي الماضي، وقام بتسجيلهما بشكل مؤقت حتى منتصف الموسم، طمحًا في الوصول إلى قاعدة 1 : 1 الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف بالدوري الإسباني، ولكنه لم ينجح في ذلك حتى الآن.

ديكو تواجد في برنامج "La Casa Del Fútbol" عبر قناة "موفي ستار بلس" للحديث عن الوضع التعاقدي لأولمو، والمشاكل المحتملة في عملية تسجيله، وذلك على هامش انتصار برشلونة على بوروسيا دورتموند 3/2، أمس، الأربعاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

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وقال ديكو عندما تم سؤاله للمرة الأولى:"بالتأكيد يمكننا تسجيل أولمو قبل نهاية العام، النادي يعمل وكل شيء هادىء".

ونظرًا لإصرار الصحفي على الاستمرار في طرح الأسئلة عن داني أولمو، بدأ ديكو يشعر بالانزعاج، حيث قال:"لقد جئنا هنا للحديث عن كرة القدم، وعن أشياء أفضل، في الوقت الحالي لن أتحدث عن هذا الأمر".

يذكر أن أولمو البالغ من العمر 26 سنة، يحظى ببداية جيدة مع برشلونة هذا الموسم، وذلك بتسجيله 6 أهداف ولعبه تمريرة حاسمة واحدة في 13 مباراة بكل البطولات.