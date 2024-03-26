ديكلان رايس يفضحه .. حوار كوميدي يورط نجم مانشستر سيتي قبل مواجهة آرسنال

قمة البريميرليج حديث الساعة في معسكر الإنجليز

كشف ديكلان رايس، نجم آرسنال ومنتخب إنجلترا، عن رد فعل غريب من جون ستونز، لاعب مانشستر سيتي، خلال تواجد الثنائي في معسكر منتخب إنجلترا.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره البلجيكي وديًا، اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في أمم أوروبا 2024، المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

وتحدث ديكلان رايس في المؤتمر الصحفي عن مباراة بلجيكا، مبديًا سعادته بنيل شرف ارتداء شارة قيادة منتخب إنجلترا في المباراة، لكنه فاجأ الحضور بتصريح غريب عن زميله في المعسكر جون ستونز.

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وقال ديكلان رايس: "الأسبوع الماضي رأيت جون ستونز في المعسكر.. لم يكن يعلم أنهم (مانشستر سيتي) سيلعبون معنا بعد ذلك!".

وأضاف رايس: "ستونز فوجئ عندما أخبرته أن المواجهة المقبلة ستكون أمامنا (المباراة الكبيرة)"، ليصاب بدهشة كبيرة بسبب عدم معرفته للأمر.

وختم: " أخبرته أن هناك مباراة كبيرة الأسبوع المقبل لمانشستر سيتي في قمة البريميرليج، فقال لي (ضد من؟)، قبل أن أخبره إننا سنواجه بعضنا في الدوري، أعرف إنه يركز بكل مباراة على حدة ثم الأخرى وأتفهم ذلك".