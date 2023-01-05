ديفيس وبيلينجهام .. بيريز يجنب ريال مدريد درس رونالدينيو وبيكهام

تغيرت سياسة فلورنتينو بيريز التعاقدية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة، بعدما فقد أكثر من صفقة سابقًا بسبب التركيز على صورة اللاعبين بقميص ريال مدريد.

أصبح من المؤكد أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قد غير أفكاره فيما يخص التعاقد مع النجوم، وهو ما يظهر جليًا في اللاعبين المرتبطين مؤخرًا بالانتقال إلى النادي الملكي.

ريال مدريد ارتبط في الآونة الأخيرة بالتعاقد مع نجوم لا يملكون الوسامة والمظهر الجذاب للجمهور، كما أن تعاقدات النادي الملكي أصبحت تميل أكثر إلى ناحية الكفاءة على أرض الملعب، وإمكانية التطور أكثر في المستقبل.

ولعل رغبة ريال مدريد التي تداولتها الصحف مؤخرًا، بالتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والكندي ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ، والتعاقد مع البرازيلي إندريك من بالميراس تؤكد ذلك الاتجاه.

بيريز يتعلم من درس رونالدينيو

ما يحدث الآن يبدو مغايرًا تمامًا لما حدث من بيريز إبان فترة ولايته الأولى في رئاسة ريال مدريد، حيث خرجت تقارير تؤكد أنه رفض التعاقد مع البرازيلي رونالدينيو لأنه شكله "قبيح".

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ادعت في عام 2015 أن بيريز رفض التعاقد مع رونالدينيو في صيف 2003 عندما كان لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب "وجهه القبيح"، حسب وصف الصحيفة.

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن بيريز حينها كان يفضل إبرام صفقة ترويجية بالتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين لزيادة شعبية النادي، ولذلك فضل التعاقد مع الإنجليزي ديفيد بيكهام صاحب الوجه الوسيم.

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رونالدينيو انتقل في العام نفسه إلى برشلونة، ليصبح أحد الأسباب الرئيسية في بداية حقبة سيطرة "البلوجرانا" على مباريات "الكلاسيكو" بفضل مهاراته الاستثنائية، في حين لم يقدم بيكهام أداءً رياضيًا مقنعًا خلال نفس الفترة.

هل يمكن أن يفيد بيلينجهام وديفيس ريال مدريد؟

في حقيقة الأمر، فإن ريال مدريد حاليًا في أشد الاحتياج للاعبين بقيمة وقدرات بيلينجهام وديفيس على وجه الخصوص، وخاصة الإنجليزي الشاب في ظل تقدم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في العمر.

ريال مدريد يبحث عن لاعب بقدرات خاصة لخلافة الثنائي المخضرم في السنوات القليلة القادمة، وبالتأكيد سيكون قدوم بيلينجهام الحل السحري لكل مشاكل ريال مدريد في هذا الصدد.

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أما ديفيس، فسيكون كلمة السر في إنهاء صداع الجبهة اليسرى، التي يشغلها حاليًا الفرنسي فيرلان ميندي، الذي لا يُقنع قطاعًا عريضًا من الجماهير البيضاء.

ويعد ديفيس أبرز لاعب في مركز الظهير الأيسر على مستوى العالم حاليًا، بفضل سرعته الاستثنائية وقدراته المميزة على المراوغة، بالإضافة إلى صلابته الدفاعية في نفس الوقت.

ويبدو أن بيريز أصبح يعي ذلك الدرس جيدًا، حيث لم يعد يهتم بمدى وسامة اللاعب أو شكله في الصور، وأصبح أهم ما يريده الآن هو لاعب يمكنه من تقديم الإضافة للملكي على أرض الملعب.