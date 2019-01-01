ديفيد لويز يعلن موعد تحديد مستقبله مع تشيلسي

النجم البرازيلي ديفيد لويز لاعب فريق تشيلسي يعلن عن موعد تحديد مستقبله رفقة فريق تشيلسي ويؤكد أنه سيكون قبل نهائي الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن اللاعب البرازيلي ديفيد لويز نجم فريق تشيلسي الإنجليزي عن موعد تحديد مستقبله رفقة البلوز، حيث أكد أن كل شيء سيتم تحديده قبل نهائي الدوري الأوروبي ضد أرسنال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على صعوبة المباراة النهائية أمام خصم مثل أرسنال يمتلك مديرًا فنيًا مثل أوناي إيمري.

ديربي إنجليزي لندني بنكهة أوروبية 🔝



آرسنال 🆚 تشيلسي



🏆 نهائي الدوري الأوروبي pic.twitter.com/nzT1det9Sk — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩

وقال لويز: "قريبًا سيتمكن الجميع من معرفة مستقبلي في تشيلسي، قبل أن نخوض المباراة النهائية الخاصة بالدوري الأوروبي سيكون كل شيء قد تم تحديده".

وأضاف: "أنا أحب النادي ولدي الكثير من اللحظات العظيمة في كرة القدم هنا، خاصة فيما يتعلق بالبطولات الأوروبية، وعلاقتي مع الجماهير رائعة منذ اليوم الأول، وسأحاول بأقصى ما لدي أن أجعلهم سعداء".

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وأكمل: "مواجهة النهائي ستكون صعبة للغاية، أرسنال فريق عظيم ومعهم مدرب رائع، وإيمري يعرف كيف يلعب في تلك المسابقة، لقد عملت معه من قبل في باريس وأعلم كيف يمكنه أن يصبح شغوف بالفوز".

جدير بالذكر أن تشيلسي سيواجه فريق أرسنال بنهاية الشهر الجاري في نهائي بطولة الدوري الأوروبي والذي سيقام في أذربيجان.